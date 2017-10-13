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Ayaklarıyla motosiklet kullanan sürücü tehlike saçtı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın en işlek yollarından biri olan Mevlana Bulvarı üzerinde, ayaklarıyla motosiklet kullanan sürücü, trafiği tehlikeye soktu

13 Ekim 2017 12:32

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın en işlek yollarından biri olan Mevlana Bulvarı üzerinde, ayaklarıyla motosiklet kullanan sürücü, trafiği tehlikeye soktu. 
Ankara\'da, sabah saatlerinde, Mevlana Bulvarı üzerinde yaşanan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Genç yaştaki sürücünün, ayaklarını motosiklet direksiyonuna yerleştirerek, seyretmesi görenlerin dikkatini çekti. Başında kask bulunmayan ve iddiaya göre, saatte 100 kilometre hızla ilerleyen sürücünün, bu sırada sigara içtiği de görüldü. Yoldan geçen diğer araçların cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntülediğini fark eden motosiklet sürücüsü, durumunu bozmadan bir süre sonra gözden kayboldu.

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