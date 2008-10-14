

Kayserispor, Ankaraspor maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. Dünü dinlenerek geçiren sarı-kırmızılı futbolcular, hafta sonu ligin 7. haftasında Ankaraspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Tolunay Kafkas gözetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, kısa pas çalışması yaptı.



Antrenmana, dün sağ ayak bileğinden ameliyat olan Koray Çölgeçen, Kamerun Milli Takımı'na çağrılan kaleci Souleymanou ve izinli olan Saidou ile milli takımlarda bulunan Abdullah, Eren, Umut ve Furkan dışında tüm futbolcular katıldı.



Antrenmanı, kulüp başkanı Recep Mamur ile genel menajer Süleyman Hurma da izledi.



Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koray dışında takımda sakat futbolcu bulunmadığını belirterek, Ankaraspor karşısında 3 puana ulaşmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.



Farklı Fenerbahçe galibiyetinin ardından taraftarların bu maçla ilgili farklı beklenti içinde olabileceklerini ifade eden Kafkas, ''Herkeste büyük bir beklenti oluştu. Bu beklentiye cevap vermek için bu maçı kazanmak istiyoruz. Bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor'' dedi.







