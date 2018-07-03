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Ayakları ipe dolanan serçeyi itfaiye kurtardı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir binanın çatısında, ayakları ipe dolanan minik serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

03 Temmuz 2018 14:56

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, bir binanın çatısında, ayakları ipe dolanan minik serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altındağ Mahallesi\'ndeki müstakil bir evin sakinleri, çatıda, bir serçenin ayağının ipe dolandığını görünce, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak serçeye ulaştı ve ayağına dolanan ipi çözerek, kurtardı. Ev sahipleri, ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, minik serçe tedavi için veterinere götürüldü.

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Davut CANİZMİR DHA İZMİR BornovaAltındağ MahallesiEvFOTOĞRAFLI
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