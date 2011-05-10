-AYAKLANMANIN KAHRAMANI KİTAP YAZACAK WASHINGTON (A.A) - 10.05.2011 - Mısır'da halk ayaklanmalarının kahramanı Vail Gonim kitap yazacak. Houghton Mifflin Harcourt yayımevi, Gonim'in "Devrim 2.0" adlı kitabında, sosyal ağlar ve internet sayesinde ayaklanmaların kıvılcımlarının nasıl çakıldığını anlatacağını duyurdu. Gonim'in Arapça yazacağı kitabın, 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmalarının birinci yıl dönümü olan 25 Ocakta yayımlanmasının beklendiği belirtildi. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndaki gösteriler sırasında gözaltına alınan Gonim, 12 gün sonra salıverilmişti. Google'ın Ortadoğu ülkelerinden sorumlu pazarlama müdürü olan Gonim'in, isyan hareketini tetikleyen en ünlü Facebook sayfasının kurucusu olduğu ortaya çıkmıştı.