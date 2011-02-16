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Dünya

Ayaklanmalar Libya'ya sıçradı

Bingazi kentinde hükümet karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişi yaralandı.

16 Şubat 2011 02:00

T24- Libya'nın Bingazi kentinde hükümet karşıtlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişi yaralandı.

Associated Press haber ajansı, Libya'nın en büyük ikinci kentindeki çatışmaların dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini bildirdi. Gösterilerin bugün de başkent Trablus, Bingazi ve diğer şehirlerde de devam ettiği ifade edildi.

Ajansın görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberinde, protestocuların Başbakan Bağdadi el Mahmudi'nin istifa etmesini istedikleri belirtildi. Ancak Libya lideri Muammer Kaddafi aleyhine slogan atılmadığı bildirildi.

Ülkenin birçok kentindeki protesto gösterileri devam ederken, Reuters'a konuşan bir insan hakları aktivisti, yasaklı örgüt Libya İslami Mücadele Grubu'na üye olduğu için tutuklanan 110 kişinin bugün içinde serbest bırakılacağını söyledi.

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