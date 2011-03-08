-AYAKLANMA SIRASI KUVEYT'TE KUVEYT (A.A) - 08.03.2011 - Arap dünyasını haftalardan beri etkisi altına alan halk ayaklanması hareketi Körfez ülkelerinden Kuveyt'i de sarıyor. Kuveyt'teki öğrenci örgütleri, başbakanın istifası ve daha fazla siyasi özgürlük talebiyle bugün izinsiz gösteri düzenlemeyi planlıyor. Başını, Kafi ve Essur El Hamis adlı öğrenci gruplarının çektiği, Kuveyt'teki öğrenci örgütleri, hükümetin gösteri düzenleme taleplerini reddetmesi kararına direnerek, ülkede bugün izinsiz gösteri yapacaklarını duyurdu. Tunus ve Mısır'da, ülke liderlerinin devrilmesine kadar giden gösterilerden esinlendiklerini belirten öğrenci örgütleri, Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır El Muhammed El Sabah'ın istifasını talep ediyor. Gösteride yer alacak diğer bazı öğrenci grupları da önemli bakanlıklara, ülkeyi 250 yıldan beri yöneten El Sabah ailesinin fertlerinin getirilmesi uygulamasına son verilerek, bu önemli görevlere El Sabah ailesi dışından siyasetçilerin atanmasını istiyor. Kuveyt'te başbakanın yanı sıra ülkedeki en önemli bakanlıklar olan içişleri ve dışişleri bakanlıklarının başında El Sabah ailesinin üyeleri bulunuyor. Kuveyt Emiri 4. Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah da ülkedeki siyasi konular hakkında son sözü söyleme yetkisine sahip tek kişi.