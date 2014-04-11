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Dünya
Deutsche Welle

Ayakkabıyı ucuz atlattı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a Las Vegas'da katıldığı bir etkinlikte ayakkabı fırlatıldı.

11 Nisan 2014 16:48


Amerikan televizyonları, Clinton'ın Las Vegas'ta geri dönüşüm şirketleri tarafından düzenlenen ve açılış konuşmasına yapmak için katıldığı etkinlikte ayakkabılı saldırıdan kıl payı kurtulduğuna yer verdi.

Clinton'ın ayakkabının isabet etmesini engellemek için hızlıca yana eğilirken çekilen fotoğrafı basında geniş yer buldu.

Ayakkabıyı hızlı bir hamleyle atlatan 67 yaşındaki Clinton, olaya "Yanımdan geçen bir yarasa mıydı" diyerek espriyle yaklaştı. Clinton, "Atık ekonomisinin bu kadar farklı görüşte olduğunu bilmiyordum" dedi.

CNN televizyonu, ayakkabının bir kadın katılımcı tarafından atıldığını ve kadının korumalar tarafından yakalandığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan kadının güvenliği aşarak salona girdiği belirtiliyor. Kadının, Demokratların 2016 başkanlık seçimleri için aday adayı olması beklenen Clinton'a neden ayakkabılı protesto yaptığı henüz bilinmiyor.

Ayakkabılı protesto ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'la anılıyor. Bush, 2008 yılında Irak'ta yaptığı bir konuşmada ayakkabılı saldırıya hedef olmuş ve olay basında geniş yer bulmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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