Ayakkabıya sipariş yağıyor

Iraklı gazeteci Muntader El Zeidi'nin, Irak'a veda ziyaretini yapan ABD Başkan George W. Bush'a attığı ayakkabıların imalatçısı olduğunu söyleyen Ramazan Baydan, yurt dışında da meşhur oldu.



New York Times gazetesi, Baydan'a tüm dünyadan siparişlerin aktığına dikkat çekerken Baydan'ın, bir İngiliz şirketinden 95 bin, bir Amerikan şirketinden de 19 bin çift ayakkabı siparişinin aldığı belirtildi.



NYT gazetesi, Türk ayakkabı imalatçısı Ramazan Baydan'ın, tüm dünyada konuşulan, Bush'a fırlatılan ayakkabıların yapımcısı olduğunu söylediğini belirtirken, bu iddia doğrulatılmasa da Baydan'a tüm dünyadan siparişlerin aktığını kaydetti.



Eskiden "Ducati Modeli 271" olarak adlandırılan ayakkabıların artık "Bush ayakkabı" olarak tanındığını belirten gazete, Baydan'ın tesislerinde, Irak'a gönderilecek 15 bin çift ayakkabının üretimine başlandığına dikkat çekti.



Bu arada, bir İngiliz şirketinden 95 bin, bir Amerikan şirketinden de 18 bin çift için sipariş alındığının da belirtildiği haberde, Baydan şirketini Irak'ta temsil etmek için dört distribütorün birbiriyle yarıştığına da işaret etti. Haberde Bayram'ın geçen yıl Irak'ta aynı modelden 40 dolara 19 bin çift sattığı da bildirildi.



ABD'li gazetede Ortadoğu ve Türkiye'de ayakkabıların reklamı için hazırlanan 5 bin posterde Türkçe, İngilizce ve Arapça'da "Goodbye Bush, Demokrasi Hoşgeldin" yazısının bulunduğuna dikkat çekildiği haberde Baydan'ın Genel Müdürü Serkan Türk'ün de, "Sayın Bush, görevinden ayrılmadan önce ekonomi için bir iyilik yaptı" yolundaki sözlerine de yer verildi.



Iraklı gazeteci Muntader El Zeidi'nin, Irak'a veda ziyaretini yapan ABD Başkan George W. Bush'a attığı ayakkabıların imalatçısı olduğunu söyleyen Rama...



