ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Paris'te yapacağı görüşme öncesinde ayakkabısı ayağından çıktı. Hillary, ayakkabısını tekrar giydikten sonra kahkahalara boğuldu





Londra'da düzenlenen uluslararası Afganistan ve Yemen konferanslarının ardından dün Paris'e geçen Hillary Clinton, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile yapacağı ikili görüşme için Elysee Sarayı'nın merdivenlerini tırmanırken ayakkabısının azizliğine uğradı.



Clinton'ın ayağından çıkan ayakkabısı bir alt merdivende kaldı ve kendisini çorapla sarayın merdivenlerinde buluverdi. Sarkozy ve basının şaşkın bakışları arasında ayakkabısını tekrar giymeyi başaran Clinton, olayın ardından kahkahalara boğuldu. Hillary Clinton, Sarkozy ile yaptığı görüşmenin ardından, Fransa Askeri Akademisi'nde düzenlenen bir konferansta konuşma yaptı.