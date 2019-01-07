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Ayakkabısını çalan hırsıza 'beddualı' not

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de yeni aldığı ayakkabısı oturduğu dairenin kapısının önünden alınan kişi, 'İnşallah ayağın kırılır, sen de giyemezsin' yazılı notu bina girişine asarak, hırsıza tepki gösterdi

07 Ocak 2019 19:38

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de yeni aldığı ayakkabısı oturduğu dairenin kapısının önünden alınan kişi, \'İnşallah ayağın kırılır, sen de giyemezsin\' yazılı notu bina girişine asarak, hırsıza tepki gösterdi.
Kent merkezindeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, ismi bilinmeyen ev sahibinin kapının önünde bıraktığı ayakkabısını alarak kaçtı. Bir süre sonra ayakkabısının çalındığını fark eden kişi, apartmanın giriş kapısına astığı notla hırsıza tepki gösterdi.
Ev sahibinin; \'Ben giyemedim. İnşallah düşer, ayağın kırılır, kış boyu sen de giyemezsin\' yazılı notu, dikkat çekti.

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