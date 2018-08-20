Ayakkabının içinden uyuşturucu hap çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da narkotik polisinin bir evde yaptığı aramada, kadın ayakkabısı içerisine saklanmış 129 uyuşturucu hap ile yakalanan Erhan B., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan B.\'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi\'nde takibe aldığı Erhan B.\'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, kadın ayakkabası içerisine saklanmış 129 ecstasy hap ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi, Erhan B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erhan B., bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erhan B., \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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