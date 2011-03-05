-AYAKKABININ İÇİNDEN ALTIN ÇIKTI EDİRNE (A.A) - 05.03.2011 - Kapıkule Gümrük Sınır Kapısı'nda 3 kilo 802 gram hurda kaçak altın ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye PB 1277 MA plakalı otomobille giriş yapmak üzere Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahası'na gelen Bulgar uyruklu E.E.F, şüphe üzerine Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince arandı. Yapılan aramada, E.E.F'nin üzerinde ve ayakkabı tabanına gizlenmiş halde 14 ayar 3 kilo 802 gram 5 adet külçe hurda altın ele geçirildi. Zanlı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna muhalefet etmek suçundan Edirne Adliyesine sevk edildi. Yetkililer, zanlının 13 Ekim 2010 tarihinde de 7 kilo 315 gram altınla yakalandığını bildirdiler.