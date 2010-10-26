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Ayakkabının hedefinde eski Avustralya Başbakanı Howard

Ayakkabı fırlatma eyleminin bu seferki kurbanı eski Avustralya Başbakanı Howard oldu.

26 Ekim 2010 03:00

T24- Bush'a atılarak başlanan ayakkabı fırlatma eylemi bu sefer hedefinde eski Avustralya Başbakanı Howard'ı buldu. ABC televizyonu stüdyosunda dün yayımlanan programda Irak savaş karşıtı protestocu Howard'a ayakkabısını fırlattı ve ıskaladı.

Video için tıklayınız:


Irak savaşına karşı olan protestocu, ABC televizyonu stüdyosundaki program sırasında ayağa kalktı ve "Bak bu Irak'ta ölenler için" diyerek ayakkabısını fırlattı.

Hedefini ıskalayan protestocu derhal stüdyodan çıkarıldı.

O sırada seyircilerden biri de "elinize kan bulaşmış" diyerek stüdyodan çıkarken, olaydan etkilenmemiş görülen Howard ise gülümseyerek sunucu Tony Jones'a şunları söyledi: "Her şey yolunda, merak etmeyin. Bu bir şey değil, bir şey değil. Sükunet."

2007'ye kadar 11 yıl iktidarda kalan ve Bush'un çok sıkı destekçisi olan eski Başbakan, Irak'a Avustralyalı birlik göndermişti.

Howard, geçen yıl kasım ayında da yine bir protestocunun ayakkabısının hedefindeydi.


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