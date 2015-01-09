Ayakkabıları olmadığı için sırayla okula gidiyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aynı okula giden 4 kardeşin yürek burkan dramı, okul müdürü ve öğretmenleri tarafından fark edildi.



Ağır kış şartlarını yaşandığı Yüksekova ilçesinin 5 kilometre uzağındaki Vezirli Köyü'nde yürek burkan dramı, Mehmetçik İlköğretim ve Ortaokulu'nun müdür ve öğretmenleri ortaya çıkardı.



DHA'nın haberine göre, aynı okulda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Kevser, 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ümit, 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Nursel ve 8'inci sınıfa giden 14 yaşındaki Übeyt Sevgi'nin aynı gün okula gelmediklerini ve zaman zaman da geç geldiklerini okul idarecileri ve öğretmenleri fark etti.



Okul Müdürü Aydın Evin, kardeşlere bunun nedenini sordu. Fakat bir yanıt alamadı. Müdür Evin, rehber öğretmen ile birlikte Sevgi kardeşlerin evine giderek ailesiyle görüştü. Gerçeği burada öğrenen Evin, öğrencilerinin ayakkabıları olmadığı için sırayla okula geldiklerini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen öğretmenler öğrencilere bot ve mont alarak bu sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı.

Aynı ayakkabıyı paylaşıyorlar

Sevgi kardeşlerden 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Nursel Sevgi, ağabeyi Übeyt'le aynı ayakkabıyı paylaşmak zorunda kaldıklarını belirterek bu nedenye aynı gün okula gidemediklerini söyledi. Diğer kardeşlerinin de aynı durumu paylaştıklarını ifade eden Nursel, bu durumun okul idaresi tarafından farkedildiğini ve kendilerine bot alındığını anlattı. Nursel, "Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben de okuyup öğretmen olup zor şartlarda okuyan öğrencilere yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

'Çeyiz sandığında ders çalışıyorlar'

Kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Übeyt Sevgi ise okumayı çok sevdiğini söyledi. Çalışma masaları olmadığı için annesinin çeyiz sandığı üzerinde ders çalıştıklarını belirten Übeyt, "Bu zor şartlarda okumaya çalışıyoruz. Okul dışında hep evde kalıyordum. Dışarıya çıkacak bir ayakkabım olmadığı için çıkamıyordum" dedi.

'Onların azmi beni ayakta tutuyor'

Çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlayan 6 çocuk babası Zübeyt Sevgi, 4 çocuğunun okula gittiğini, kazandığı parayla sadece yeme içme masraflarını karşılayabildiğini söyledi. Baba Sevgi, "Çocuklarıma bir çift ayakkabı bile alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Fakat çocuklarım hiç şikayet bile etmeden okula gidiyorlar. Onlardaki azim beni ayakta tutuyor. Tek istediğim çocuklarımın diğer çocuklar gibi okuyup bir yerlere gelmesidir" diye konuştu.