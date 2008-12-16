Ayakkabılar direnişin yeni sembolü oldu

Önceki gece gizlice Washington'dan ayrılarak Bağdat’a gelen ve dün gün boyunca Iraklı liderlerle temaslarda bulunan Bush’a, Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında Iraklı bir gazeteci ayağından çıkardığı iki ayakkabısını fırlattı.Ayakkabıları fırlatırken, “Bu sana veda öpücüğü, köpek” diyerek Bush’a hakaret eden gazeteci, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek salondan çıkartıldı. Başının üzerinden geçen ayakkabılardan eğilerek kurtulabilen Bush, saldırının keyfini kaçırmadığını söyledi. Salondaki diğer Iraklı gazetecilerse olaydan dolayı Bush’tan özür diledi.Diğer gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, “Önemli değil. Adamın derdi neydi anlamadım. Korkmadım da. Ama bilmek isterseniz söyleyeyim, ayakkabılar 42 numaraydı” dedi.Gözaltına alınan Iraklı gazeteci Muntasar El Zeydi ise Iraklı yetkililerce sorgulanırken, ayakkabılarına da delil olarak el konuldu.Iraklı yetkililer, Başbakan Nuri El Maliki'nin makamında korumaları tarafından sorgulanan gazetecinin 20'li yaşlarda olduğunu, ayakkabılarının kanıt teşkil ettiğini söyledi.Yetkililer, daha önce Zeydi'nin alkol ve uyuşturucu testinden geçirildikten sonra, Bush'a ayakkabısını fırlatması için kendisine para verilip verilmediğini ortaya çıkarmak amacıyla sorguya çekildiğini belirtmişti.Sadr yanlıları Bush'u protesto için ayakkabılı eylem yaptıBu arada, El Zeydi'nin meslektaşları, gazetecinin geçen yıl Şii militanlarca kaçırıldığını, çalıştığı televizyon kanalı El Bağdadi'nin olaya müdahalesinin ardından serbest bırakıldığını söyledi.El Bağdadi televizyonu da, ayakkabı fırlatma görüntülerinin yanı sıra El Zeydi'nin bırakılması çağrılarını defalarca yayımlıyor.Kahire'deki El Bağdadi televizyonunun yöneticisi Abdülhamid El Sayeh, muhabirlerinin serbest bırakılması için herkesi seferber ettiklerini, dünya çapında birçok kuruluşun da kendileriyle birlikte olduğunu söyledi. El Sayeh, bu olayın muhabirin bırakılması ya da aksine yargılanması konusunda Iraklılar ile Amerikalılar için bir test olduğunu ifade etti.El Bağdadi televizyonu, El Zeydi'nin bırakılması için dünya çapında gazetecilere dayanışma çağrısında bulundu.Bağdat'ın Şiilerin yoğun olduğu Sadr semtinde, bugün sokaklara çıkan binlerce Mukteda Sadr yanlısı, El Zeydi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.Bush'u protesto eden ve sopalara geçirdikleri ayakkabılarıyla Amerikan bayrakları yakan göstericiler, "Bush Bush dinle bizi, kafanda iki pabuç izi" sloganı attılar.Öte yandan El Zeydi'nin Bush'a ayakkabılarını fırlatması Arap medyasında da ilgiyle karşılandı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Iak'ın "14 Aralık tarihini uluslararası ayakkabı günü" ilan etmeyi düşündüğü yolundaki mesajlar yayılmaya başladı.Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistinli gazetecilerin de gündeminde Iraklı gazetecinin davranışı vardı. Filistinli gazeteciler, kimin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ya da bölgede sevilmeyen başka bir Amerikalı yetkiliye ayakkabılarını fırlatacak kadar cesur olduğu konusunda şakalar yaptı.Çocuklar, bir anda kahraman olan El Zeydi'nin kapı önünde duran ayakkabılarıyla böyle oynadıLondra'da yayımlanan El Kuds El Arap gazetesi editörü Abdülbari Etvan, internet sitesinde, olayı "bir savaş suçlusu için uygun bir uğurlama" olarak nitelendirdi.İdam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in avukatı Halil El Duleymi ise, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, El Zeydi için "kahraman" ifadesini kullandı.El Duleymi ayrıca, ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteciyi 200 avukatın ücretsiz savunmaya hazır olduğunu açıkladı.Iraklı gazeteciyi savunmaya dün gece karar verdiğini de anlatan Duleymi, bir savunma ekibi kurmak için Arap barolarla irtibat halinde olduğunu ifade etti ve "Bir Iraklının, Irak'ta ve Afganistan'da 2 milyon insanı öldüren zalim bir tiran olan Bush'a yapabileceği en asgari hareket budur" dedi. Duleymi, Iraklı gazetecinin derhal salıverilmesini de istedi.Bu arada, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe'nin başkanlığını yaptığı hayır kurumu da Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteciye "cesaret nişanı" takacak.Dernek tarafından gazetecilere dağıtılan yazılı açıklamada, "Vaatasimu Derneği genel sekreterinin talimatıyla Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'ye cesaret nişanı verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.Açıklamada, "Gazeteci, açıkça 'insan haklarını ihlale hayır' dedi ve bunu ABD Başkanı George Bush'un suratına ayakkabılarını fırlatarak dile getirdi" ifadesi yer aldı.Bir başka Iraklı avukat Tarık Harb de, Iraklı gazetecinin "Irak'ı ziyaret eden bir devlet başkanına hakaret etmekten en az 2 yıl hapis cezası alabileceğini" kaydetti.