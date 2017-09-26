Ayakkabıcılardan davullu-zurnalı, halaylı zam eylemi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın merkez Antakya İlçesi\'nde aylıklarının yetersizliği nedeniyle iş bırakma eylemine başlayan ayakkabı işçileri, halay çekerek zam istedi.

Merkez Antakya İlçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yer alan ayakkabı üretim atölyelerinde çalışan işçiler, uzun süredir aylıklarına zam alamadıkları gerekçesiyle dün sabah iş bıraktı. Mahalledeki atölyeler önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, bugün yürüyüş yaptı. Burada işçiler adına konuşan 40 yıllık ayakkabı üretim işçisi Salih Güçlü, hayat şartlarıyla mücadele edemez hale geldiklerini söyledi. En büyük sorunlarının düşük ücree olduğunu kaydeden Güçlü, \"Bizim hayat şartlarıyla mücadele şansımız kalmadı. Kazancımızla hayatımızı idame ettiremiyoruz. İşçilerimizin çoğu kayıtlı değil, atölyelerde bireysel olarak çalışıyorlar, birçok arkadaşımızın sigortası da yok, bu mağduriyetlerimizden dolayı bu eylemi yapıyoruz\"dedi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY

Yapılan basın açıklamasının ardından çalan davul-zurna eşliğinde eyleme katılan işçiler halaylar çekerek oynarken, eyleme katılmayan arkadaşları ise atölyelerin penceresinden yaşananları izleyip telefonlarına kaydetti. İşçiler, eylemlerini zam yapılıncaya kadar sürdüreceklerini bildirdi.



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