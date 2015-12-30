Ayakkabıcı Kemal Tanca oğluyla mahkemelik oldu

Türkiye’nin ünlü ayakkabı markası ‘Kemal Tanca’nın kurucu ortağı 87 yaşındaki Gazanfer Kemal Tanca, kendisinden izin almadan internetten satış yaptığını iddia ettiği oğlu Tamer Tanca ile mahkemelik oldu. Mahkeme babanın, dava vekaletnamesinin düzenlendiği tarihte hukuki ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

Hürriyet’te yer alan haber göre; İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki açılan davaya göre Tamer Tanca ve Tamer Tanca Mağazacılık şirketinin, internetten Gazanfer Kemal Tanca’nın izni olmaksızın “Kemal Tanca” markasını kullanarak online satış yaptığı tespit edildi. Buna karşılık Tamer Tanca, 60 yıllık ‘Kemal Tanca’ markasının kullanımını yıllar önce oğullarına devrettiğini belirtti. Tamer Tanca’nın talebi üzerine mahkeme babanın, dava vekaletnamesinin düzenlendiği tarihte hukuki ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

Sitenin kapatılması için başvuru yapan Gazanfer Kemal Tanca mülkiyeti kendisine ait “www.kemaltanca.com.tr”ve www.kemaltancashop.com.tr adreslerinin yayınını durdurdu. Ancak Tamer Tanca, “tamertanca.com.tr” adresinden “Kemal Tanca” markasını kullanarak satışlara devam etti. Mahkeme de dava sonuçlanıncaya kadar “tamertanca.com.tr” adresinden “Kemal Tanca” ibaresi kullanılarak online satış yapılmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Tedbirin kaldırılması talebi

Gazanfer Kemal Tanca’nın 2000’li yıllardan itibaren “Kemal Tanca” markasını oğullarına devrettiğini öne süren davalı Tamer Tanca’nın avukatı, bu markanın yıllardır davacı babanın rızasıyla müvekkili olan oğlu tarafından kullanıldığını belirterek tedbir kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme, Gazanfer Kemal Tanca’nın dava vekaletnamesini düzenlendiği tarihte ve halen hukuki işlem yapma ehliyeti sahip olup olmadığının tespiti için Adli Tabip Kurumu’na sevk edilerek rapor aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.