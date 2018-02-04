Ayakkabı tabanından 259 gram eroin çıktı

MERSİN, (DHA) – MERSİN’de, giydiği ayakkabının tabanında 259 eroin ele geçirilen bir kişi tutuklandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eski otogar yakınlarında, durumundan şüphelendiği ve adı açıklanmayan bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında, giydiği ayakkabının tabanına gizlenmiş, 259 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından uyuşturucu ticaretinden mahkemece tutuklandı.

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