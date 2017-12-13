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Ayakkabı tabanında ve vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da polis tarafından durdurularak aranan otobüsteki yolculardan C

13 Aralık 2017 14:30

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polis tarafından durdurularak aranan otobüsteki yolculardan C.K.\'nin üst aramasında 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan otobüsteki yolculardan C.K.\'nin üst aramasında, ayakkabı tabanı ve bacağına sarılı halde 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, C.K.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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