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Ekonomi

Ayakkabı sayacılarının isyanı

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ayakkabı sayacılığı yapan yaklaşık 50 çalışan, çalışma şartlarının kötü olduğunu, sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırıldıklarını kaydederek iş durdurup, toplu basın açıklaması yaptı

04 Ekim 2017 18:41

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ayakkabı sayacılığı yapan yaklaşık 50 çalışan, çalışma şartlarının kötü olduğunu, sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştırıldıklarını kaydederek iş durdurup, toplu basın açıklaması yaptı.
İşyeri sahipleri ile şartların iyileşmesi için konuştuklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydeden ayakkabı sayacıları, iş bırakarak yetkilileri göreve çağırdı. Osman Kavuncu Caddesi üzerinde bulunan spor ayakkabı imalathanelerinde çalışan ayakkabı sayacıları greve gittiler. Sağlıksız atölyelerde sigortasız ve asgari ücretin altında çalıştıklarını kaydeden işçiler şartların düzeltilmesi için yardım beklediklerini kaydetti. Grev yapanlardan sayacı Nizamettin Çağırmaz, “Hiç birimizin sosyal güvencesi yok. İşten çıkmak istediğimizde, tehdit ediliyoruz. İşveren diğer işyerlerini arıyor ve bizi ekmeksiz bıraktırıyor. Aylık 300- 400 lirayla çalışan bile var. Asgari ücretle çalışan parmakla gösterilir. İş yeri sahipleri eğer Allah’a inanıyorlarsa bizim hakkımızı verirler. Valimizden rica ediyoruz, sanatkarı ayağa kaldırsınlar. Bizi tefecilerden kurtarsınlar. Çalışanlar olarak son demdeyiz. Bu şartlar nedeniyle işçi de yetişmiyor. Merdiven altında imalat yapıyoruz” diye konuştu.
Ayakkabcı  kalfası Muzaffer Şahin\'de eyleme destek  verdi. Şahin, \'\'Bizler sayacıları arkadaşların tamamlayıcısıyız. Onları sonuna kadar destekliyoruz. Onlar olmazsa biz, biz olmazsak onlar olmaz. Bu nedenle arkadaşlarımızla gerekirse dernek kurar işverenlere karşı hakkımızı ararız” görüşlerini ifade etti.

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