'Ayakkabı kutusunun yanı sıra banyo kesesine de para kondu' iddiası

17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve 14 Şubat'ta tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutuları içinde çıkan paraların yanı sıra banyo keseleri içinde de paralar bulunduğu iddia edildi. Polis kamerası tarafından çekilen görüntülerin aktarıldığı tutanakta "sarı, mavi renkli el şeklindeki liflerin içinden de dolarların çıktığı" ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.
Bugün gazetesinde Tolga Atar imzasıyla manşetten yayımlanan haberin tam metni şöyle:
İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında evinde arama yapılan Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın sadece “ayakkabı kutusuna” değil “banyo liflerine” de para sakladığı ortaya çıktı.
'Kutular sembol olmuştu'
Aslan’ın evindeki polis araması sırasında “ayakkabı kutusu” içinde ele geçen paralar operasyonun adeta sembolü olmuştu. Ancak TMK 10. madde ile görevli İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndaki operasyon sırasında polis kamerası tarafından çekilen görüntülerin incelemesinde “ayakkabı kutularının” yanı sıra banyoda “kese” yaparken kullanılan “liflerin” içinde de dolarlar çıktığı tespit edildi. Banyodaki sarı ve mavi renkli el şeklindeki liflerin içinden dolarların çıkmasına ait görüntüler tutunaklara yansıdı.
'Birkaç kuruş belli oldu'
Yine bu operasyon kapsamında şüphelilerde ele geçirilen ve tutanaklara geçen para miktarı da netlik kazandı. Tutanaklara Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinden 2 milyon 445 bin dolar, 950 bin İngiliz Sterlini ile 520 bin TL çıktığı belirlendi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinden ise 93 bin dolar, 325 bin euro, 395 bin TL çıktığı tutanaklara yansıdı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayınlanan dinleme tapesinde, Barış Güler’in bu paraya ilişkin operasyonun yapıldığı sırada kendisini arayan babasının, “Ne kadar para var oğlum” sorusuna “Birkaç kuruş var” dediği ortaya çıkmıştı.
Rıza Sarraf’ın ajandasındaki IBAN’lar inceleniyor
Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İranlı işadamı Rıza Sarraf’ın ajandasında önemli notlar ve IBAN numaraları yer aldığı öğrenildi. Ad ve soyadlarının yerine baş harfleri olan isimlerin karşısında IBAN numaraları yer alan ajandada, kişilerin kim olduklarının tespit edilmesi için bankalarla yapılan yazışmalar sürüyor.
Telefonla ve SİM kartlarını aldılar
Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere ise serbest kalan şüpheliler el konulan eşyalarını teslim almak için soruşturma savcılarına başvurmaya başladı. Geçen hafta içersinde Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar ile işadamı Ali Ağaoğlu avukatları İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gitti. Bayraktar ve Ağaoğlu’nun aralarında bulunduğu 22 şüpheli operasyonda el konulan cep telefonları ve SİM kartlarını teslim aldı.