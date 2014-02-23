'Ayakkabı kutusunun yanı sıra banyo kesesine de para kondu' iddiası

17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve 14 Şubat'ta tahliye edilen eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutuları içinde çıkan paraların yanı sıra banyo keseleri içinde de paralar bulunduğu iddia edildi. Po­lis ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan çe­ki­len gö­rün­tü­le­rin aktarıldığı tutanakta "sarı, mavi renkli el şeklindeki liflerin içinden de dolarların çıktığı" ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.

Bugün gazetesinde Tolga Atar imzasıyla manşetten yayımlanan haberin tam metni şöyle:

İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da evin­de ara­ma ya­pı­lan Halk Ban­ka­sı es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­ın sa­de­ce “a­yak­ka­bı ku­tu­su­na­” de­ğil “ban­yo lif­le­ri­ne­” de pa­ra sak­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

'Kutular sembol olmuştu'

As­la­n’­ın evin­de­ki po­lis ara­ma­sı sı­ra­sın­da “a­yak­ka­bı ku­tu­su­” için­de ele ge­çen pa­ra­lar ope­ras­yo­nun ade­ta sem­bo­lü ol­muş­tu. An­cak TMK 10. mad­de ile gö­rev­li İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’n­da­ki ope­ras­yon sı­ra­sın­da po­lis ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan çe­ki­len gö­rün­tü­le­rin in­ce­le­me­sin­de “a­yak­ka­bı ku­tu­la­rı­nı­n” ya­nı sı­ra ban­yo­da “ke­se­” ya­par­ken kul­la­nı­lan “lif­le­ri­n” için­de de do­lar­lar çık­tı­ğı tes­pit edil­di. Ban­yo­da­ki sa­rı ve ma­vi renk­li el şek­lin­de­ki lif­le­rin için­den do­lar­la­rın çık­ma­sı­na ait gö­rün­tü­ler tu­tu­nak­la­ra yan­sı­dı.

'Birkaç kuruş belli oldu'

Yi­ne bu ope­ras­yon kap­sa­mın­da şüp­he­li­ler­de ele ge­çi­ri­len ve tu­ta­nak­la­ra ge­çen pa­ra mik­ta­rı da net­lik ka­zan­dı. Tu­ta­nak­la­ra Halk Ban­ka­sı es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­ın evin­den 2 mil­yon 445 bin do­lar, 950 bin İn­gi­liz Ster­li­ni ile 520 bin TL çık­tı­ğı be­lir­len­di. Es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­le­r’­in oğ­lu Ba­rış Gü­le­r’­in evin­den ise 93 bin do­lar, 325 bin eu­ro, 395 bin TL çık­tı­ğı tu­ta­nak­la­ra yan­sı­dı.

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan din­le­me ta­pe­sin­de, Ba­rış Gü­le­r’­in bu pa­ra­ya iliş­kin ope­ras­yo­nun ya­pıl­dı­ğı sı­ra­da ken­di­si­ni ara­yan ba­ba­sının, “Ne ka­dar pa­ra var oğ­lu­m” so­ru­su­na “Birkaç ku­ruş va­r” de­di­ği or­ta­ya çık­mış­tı.

Rıza Sarraf’ın ajandasındaki IBAN’lar inceleniyor

Rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da tu­tuk­la­nan İran­lı işa­da­mı Rı­za Sar­ra­f’­ın ajan­da­sın­da önem­li not­lar ve IBAN nu­ma­ra­la­rı yer al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ad ve so­yad­la­rı­nın ye­ri­ne baş harf­le­ri olan isim­le­rin kar­şı­sın­da IBAN nu­ma­ra­la­rı yer alan ajan­dada, ki­şi­le­rin kim ol­duk­la­rı­nın tes­pit edil­me­si için ban­ka­lar­la ya­pı­lan ya­zış­ma­lar sü­rü­yor.

Telefonla ve SİM kartlarını aldılar

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nan ve tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ise ser­best ka­lan şüp­he­li­ler el ko­nu­lan eş­ya­la­rı­nı tes­lim al­mak için so­ruş­tur­ma sav­cı­la­rı­na baş­vur­ma­ya baş­la­dı. Ge­çen haf­ta içer­sin­de Çev­re ve Şe­hir­ci­lik es­ki Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­ta­r’­ın oğ­lu Oğuz Bay­rak­tar ile işa­da­mı Ali Ağa­oğ­lu avu­kat­la­rı İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­’na git­ti. Bay­rak­tar ve Ağa­oğ­lu­’nun ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 22 şüp­he­li ope­ras­yon­da el ko­nu­lan cep te­le­fon­la­rı ve SİM kart­la­rı­nı tes­lim al­dı.