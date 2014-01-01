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Ekonomi

Ayakkabı kutusu marka oluyor

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında yapılan aramalarda Halkbank Genel Müdürü'nün evindeki ayakkabı kutularından çıkan paralar sonrası bir girişimci markalaşma yoluna gitti

01 Ocak 2014 12:35

Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar bulunmasının ardından ayakkabı kutusunun simgeleşmesi girişimcileride harekete geçirdi. Bir girişimci, “Kumbara ayakkabı kutusu” markasını finansal hizmetler, oyuncaklar, tuvalet kağıdı gibi alanlarda kullanmak için Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) marka tescil başvurusunda bulundu.

Söz konusu girişimci, 17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk operasyonunun en çok tartışılan konusu olan ayakkabı kutusunu marka yapmak için TPE’nin kapısını çaldı. TPE’ye önceki gün yapılan ilginç koruma başvurusunun kabul edilmesiyle “kumbara ayakkabı kutusu” marka olarak kullanılacak. Yapılan başvuruda kutunun üzerine “ayakkabı kutusu, kumbara” yazılması ve kilit şekli konulması dikkat çekti. TPE marka başvurularını kodlama ve arama işlemlerinden sonra öncelikle uygunluk açısından inceliyor.

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