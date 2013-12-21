Ayakkabı kutulu protestoya 'çevreyi kirlettiniz' cezası

Afyonkarahisar Cumhuriyet Platformu üyeleri, ellerinde boş ayakkabı kutularıyla yaptıkları yürüyüşle, '17 Aralık' operasyonunda adı geçen hükümet üyeleri ve Başbakan Recep Erdoğan'ı protesto ederek istifaya davet etti.

Polis, ellerindeki ayakkabı kutularını AKP İl Başkanlığı binasının önüne bırakmak isteyen 2 eylemci hakkında, çevreyi kirletmekten işlem yaptı.

Murat Arısy'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Yeşilyol Caddesi'nde toplanan Afyonkarahisar Cumhuriyet Platformu üyesi grup, ellerindeki 'ayakkabı kutuları' ile Şehit Yüzbaşı Erdinç Şatırer Sokak'taki AK Parti İl Başkanlığı'na yürümek istedi. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, protestocu grup, 'Hükümet istifa' ve 'Hırsız var... Hüloooo' diye slogan attı.

Yeşilyol Caddesi'nde bir süre ıslıklarla da tepkisini dile getiren 50 kişilik grup adına açıklama yapan Hüseyin Kutlu, hükümet üyelerinin yolsuzluk ve rüşvetle anılır hale geldiğini, bu durumda hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Kutlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne Başbakan olacak kişinin ve onun hükümetinin onurlu olması gerekir. Vergilerden, TOKİ taksitlerinden elde edilen paraları cebine indiren bir hükümet istemiyoruz" dedi.

'Eylemcilere çevereyi kirlettiniz cezası'

Basın açıklamasının ardından AKP il binasına yürüyerek 'ayakkabı kutusu' bırakmak isteyen gruba polis izin vermedi. Emniyet yetkilileri, "Basın açıklaması hakkını kullandınız. Ama şu anda yaptığınız yasadışı" uyarısında bulundu. Platform üyeleri ise yürüyüş hakkının bulunduğunu, bunun engellenemeyeceğini söyledi. Polisin 4'üncü uyarısından sonra grubu temsilen 2 kişi, boş ayakkabı kutularını AK Parti İl Başkanlığı binasının önüne bırakmak istedi. Ancak polis bu eylemi de engelledi. Ayakkabı kutularını yere bırakıp geri dönen 2 kişi hakkında polis, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Kabahatlar Kanunu'na göre işlem yaptı. 'Polis simit sat, onurlu yaşa' diye slogan atan grup, daha sonra dağıldı.