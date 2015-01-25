Ayakkabı kutularındaki paralar ortada kaldı

Takipsizlik kararı verilen 17 Aralık soruşturmasının önemli isimleri arasında gösterilen eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde bulunduğu belirtilen 520 bin TL, 2.519.800 Euro ve 2.445.990 dolar adeta ortada kaldı. Savcılık tutanağına göre, paralar Aslan’ın gözükürken, Aslan’ın avukatları, “Paralar bize ait değil, almayacağız” diyor.

Taraf'tan Aysun Yazıcı'nın haberine göre İstanbul Valiliği, kendisine gönderilecek paralarla ilgili Süleyman Aslan hakkında “Yardım toplama kanununa muhalefet etmek”ten işlem yapacak. Savcılık kaynaklarına göre, Valilik suç bulursa, Süleyman Aslan’a para cezası verilecek. Aslan’ın suçlu bulunmaması durumunda ise, para faiziyle birlikte kendisine iade edilecek.

‘Paraları biz almayacağız’

Savcılık tutanağında paraların Süleyman Aslan’a ait olduğu belirtilse de Aslan’ın avukatları, parayı almayacaklarını söyledi. Taraf’a konuşan avukat Muammer Menekşe, paraların “bağış” olduğunu ileri sürerek, “O paralar Süleyman Aslan’ın değil, parayı almayacağız” dedi. Menekşe, valiliğin incelemesinin sonucunda suç bulunmaması durumunda paraların, bağışın gönderileceği Üsküp’teki Balkan Üniversitesi ve Osmancık İmam Hatip Lisesiyle ilgili kurulan yardım vakfının avukatları tarafından talep edileceğini belirtti. Menekşe, “O paralarda Süleyman Aslan’ın yaklaşık 20 bin pound gibi bir miktarı var. Geriye kalan para bağış sahiplerinin. İade talebini de onlar yapacak” şeklinde konuştu.

‘Havalede aksaklık oluştu’

Öte yandan, Aslan’ın paraları bir türlü Valiliğe gönderilemiyor. Valiliğin geçen hafta Cuma günü, “Paraları bize gönderin” demesine rağmen hesaplardaki uyuşmazlık nedeniyle paraların gönderilmesi gecikti. Alınan bilgilere göre, Aslan’ın parası için Valilik faklı bir bankanın hesap numarasını gönderdi ancak havale prosedürlerinde aksaklıklar yaşandığı için söz konusu miktar gönderilemedi.