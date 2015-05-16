Ayakkabı kutularında 1 milyon TL!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 milyon 177 bin 520 TL ve 79 bin 100 sahte ABD Doları ele geçirildi. Olayla ilgili 61 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paraların bir bölümünün ayakkabı kutuları içerisinde saklandığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, Bursa, Kastamonu, Samsun, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Mardin'de yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik' suçlarıyla 61 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 milyon 177 bin 520 TL ve 79 bin 100 ABD Doları ile sahte paraları basmakta kullanılan 1 bilgisayar, 2 yazıcı, 27 hologram, 1 kâğıt kesme makinesi, 8 sahte mühür, 600 sahte pasaport kağıdı, 2 bin egzoz emisyon ruhsatı, 11 çek, 7 diploma, 2 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet, 2 tapu senedi, 9 trafik tescil belgesi ele geçirildi.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.