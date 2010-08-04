-AYAKKABI İÇİNDE BOMBO PLANI İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - İstanbul'da terör örgütü PKK üyelerinin bombalı eylem hazırlığında olduğu duyumu üzerine düzenlenen operasyonda, aralarında ayakkabısının içinde bomba düzeneği planı bulunan bir kişi ile birlikte 5 kişi yakalandı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 kişi İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı. Bu kişilerden kadın olanı savcılık soruşturmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 4'ü ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince sorguları yapılan Ahmet B, Mehmet M, ile İbrahim A. tutuklanırken, diğer kişi de serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik operasyon sırasında, üstü aranan Mehmet M'nin spor ayakkabısının içine saklanmış olarak, bomba hazırlama düzeneği planı ile cep telefonu sim kartı bulunduğu öğrenildi.