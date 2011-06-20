-AYAKKABI FUARI'NA ZİYARETÇİ AKINI İZMİR (A.A) - 20.06.2011 - İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen 30. İzmir Ayakkabı Çanta ve Aksesuarları Fuarı'nı 9 bin 142 kişi ziyaret etti. İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gün süren ve dün sona eren, profesyonel ziyaretçiye açık fuarda alım heyeti niteliği taşıyan ziyaretçiler dikkati çekti. İzmir dışından gelen ziyaretçilerde İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar ilk 3 sırayı alırken, toplam 9 bin 142 kişi fuarı gezdi. Fuar, toplam 60 şehirden gelen sektör temsilcisinin yanı sıra 20 ülkeden gelen yabancı ziyaretçisi ile sektörü memnun etti. Yabancı ziyaretçi açısından en yoğun ilgiyi İran, Irak ve Azerbaycan'dan gören fuarda, Avustralya ve Hindistan'dan gelen ziyaretçiler de dikkat çekti. Fuara, Almanya, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, KKTC, Lübnan, Moldova, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suriye, Ürdün, Yunanistan'dan 229 profesyonel ziyaretçi geldi. 30. İzmir Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Fuarı, Türk ayakkabı ihracatına katkı yapacak iş bağlantılarının kurulmasını sağladı. 148 firmanın yer aldığı fuara yurt içinden İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Trabzon'dan, yurt dışından ise Çin ve İtalya'dan firmalar katıldı. Geçen yıl düzenlenen fuara 111 firma katılmış, organizasyonu 181'i yabancı 9 bin 7 kişi ziyaret etmişti. İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen, yılda iki kez gerçekleştirilen ayakkabı fuarının geleceği parlak organizasyonlar arasında yer aldığını belirtti. İşleyen, ''Hedefimiz, ayakkabı fuarlarımızı dünya çapında organizasyonlara dönüştürmek. Yabancı ziyaretçilerimizin sayısının her geçen yıl artması bize bu açıdan umut veriyor. Daha da başarılı organizasyonlar gerçekleştirmenin heyecanını taşıyoruz'' görüşünü bildirdi.