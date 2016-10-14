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Spor

Ayakkabı boyacısı Mustafa böyle bilet istedi: 4 ayakkabı boyadım 18 liram var, yarın ödesem olur mu?

12 yaşındaki Mustafa'nın sözleri üzerine, kulüp yetkilileri bileti hediye olarak verdi

14 Ekim 2016 18:41

Geçimini ayakkabı boyacılığı ile sağlayan küçük Eskişehirspor taraftarı Mustafa ile bilet gişesi görevlisi arasında geçen yürek burkan bir diyalog yaşandı.

Goal.com.tr'den Yağız Sabuncuoğlu'un haberine göre; Eskişehirspor taraftarları, yönetimin sunduğu ''Seyircisiz Maça Bilet Satışı'' organizasyonuna yoğun ilgi gösteriyor.

Dün bilet gişesinde yaşanan bir olaysa, futbolu borsada değil, arsada sevenlerin hâlâ var olduğunu gösterdi.

Henüz 12 yaşında bir futbol sevdalısı ve Eskişehirspor taraftarı Mustafa, hatıra bileti satın almak için bilet gişesine gitti. Bilet fiyatı 20 liraydı ama cebinde 18 lirası vardı.

Mustafa, yetkiliye şunları söyledi: "Sabahtan beri 4 tane ayakkabı boyadım, 18 liram var. 2 liram eksik. Onu da yarın kazandığım parayla ödesem olur mu?''

Mustafa'nın bu sözleri Eskişehirspor kulübü yetkililerini derinden etkiledi ve Mustafa'ya hatıra bilet hediye olarak verildi.

Eskişehirspor Kulübü, 16 Ekim'de seyircisiz oynayacağı Giresunspor maçı için hatıra bilet bastırdı ve satışa çıkartmıştı.

 

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