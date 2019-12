Ayakkabı atan gazetecinin kaburgalarını kırmışlar

Ayakkabılar direnişin yeni sembolü oldu

Bağdat’ta ABD Başkanı George W. Bush’a protesto için pabuçlarını fırlatıp, "Köpek" diye bağıran Iraklı TV muhabiri Muntazır el Zeydi’yi olay anında vurmaya hazırlanan Iraklı korumaların, Bush’u korumakla görevli Amerikan Gizli Servisi tarafından engellendiği öne sürüldü.Ailesi, şu an hapishanede bulunan El Zeydi’nin can güvenliğinden endişe duyduklarını belirtirken, abisi Uday el Zeydi, "Kardeşimi feci şekilde dövdüler. Elini, kaburgalarını kırdılar, kaşını patlattılar. İç kanaması var" dedi ve kardeşinden böyle bir hareket beklemediklerini öne sürdü. Uday, TV’de izledikleri görüntünün sürpriz olduğunu, Muntazır’ın aslında çok sakin bir insan olduğunu anlattı.Uday ayrıca, Amerikan veya Iraklı güvenlik güçlerinin muhtemel bir baskınına karşı can güvenliklerini sağlamak amacıyla ailesinin başka bir semtte kaldığını belirtti.ABD Başkanı George Bush ise, kendisine ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteciye sert davranılmamasını istedi. CNN'e dün gece demeç veren Bush, Iraklı gazeteciyle ilgili soru üzerine, "Iraklı yetkililerin ne yapacaklarını bilmem, ama aşırıya kaçmamalılar..."dedi."O an düşünmeye fırsat olmadı, çünkü üstüme gelen ayakkabılardan kurtulmaya çalışıyordum" diyen Bush, "Bu, başkanlık hayatımda karşılaştığım en acayip olaylardan biriydi" diye konuştu.Bush, "Demokratik bir Irak'ta, hür basının sorularını cevaplandırmaya hazırdım. Ama o delikanlı kalkıp ayakkabılarını bana fırlattı. Bu, kendini ifade etmenin değişik ve ilginç bir yoluydu" ifadesini kullandı.Che Guevara’yı kendine örnek alan, evine Kübalı devrim liderinin resmini astığı belirtilen muhabir El Zeydi, yakınları tarafından ABD ve İran’dan nefretiyle tanınıyor. Yakınları, "Hem ABD’nin fiili işgaline, hem de İran’ın manevi işgaline karşı nefret besliyordu" diye konuşuyorlar.El Zeydi, TV muhabiri olarak Bağdat’ın kuzeyindeki bir Sünni bölgesinde görevdeyken Şii milislerce kaçırıldı. Serbest bırakılması için yapılan yayınlar üzerine 3 gün sonra salıverilen El Zeydi, geçen ocak ayında bu kez Amerikalı askerlerce gözaltına alındı. Evinde arama yapan askerler, daha sonra özür diledikleri El Zeydi’yi salıverdiler.Bağdat Komutanlığına teslim edilen Muntazar El Zeydi dün, soruşturma hakiminin karşısına çıktı. El Zeydi’nin, Bush’a saldırmaya çalıştığını kabul ettiğini belirten Irak Yüksek Yargı Konseyi sözcüsü Abdulsettar Birkadir, Iraklı gazetecinin, Irak ceza kanununun, "Irak veya yabancı bir ülkenin devlet başkanını öldürmeye teşebbüs" maddesinden yargılanabileceğini, bu maddenin de 15 yıla kadar hapsi öngördüğünü ifade etti.

Basın toplantısı sırasında Bush'a "Bu sana veda hediyesi olsun, köpek" diye bağırıp ayakkabılarını fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi, dünya manşetlerindeki yerini koruyor. Eylemin 650 farklı video oyunu çıktı. Saatte 100 bin kişinin tıkladığı oyunlarda ister Bush olup ayakkabıları yakalıyor, isterseniz gazeteci olup Bush'a isabet ettirmeye çalışıyorsunuz.

Ayakkabı için 10 milyon dolar teklif edilmiş!



Bağımsız El Bağdadi televizyonunda çalışan gazetecinin fırlattığı ayakkabılara da talip çıktı. Suudi televizyonunun haberine göre 60 yaşındaki bir işadamı, fırlatılan ayakkabılardan birini satın almak için tam 10 milyon dolar teklif etti!