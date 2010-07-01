Ayak takımı dışında suçlu iade edilmiyor bu nasıl müttefiklik?

T24 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, NATO üyelerinin terör konusundaki beklentileri karşılamadığını söyledi. Çiçek, "PKK Avrupa’da; varlığı ve faaliyetleri ortada. Bu nasıl NATO müttefikliği ki, hemen hemen tamamı NATO üyesi olan Avrupa ülkeleri bizim taleplerimizi karşılamıyor" dedi.



Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'ya konuşan Çiçek, ABD ile ilgili olarak şöyle konuştu: "Afganistan’da verdiğimiz gibi. 11 Eylül’de bizden istenen desteği bugün de biz istiyoruz, bekliyoruz. Bu uluslararası hukukun bize verdiği bir hak."



Bila'nın Çiçek'in açıklamalarının yer aldığı bugünkü (1 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kanada’da ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede ağırlıklı konulardan biri de teröre karşı ortak mücadeleydi. Başbakan Erdoğan, Ankara’nın istihbarat paylaşımını aşan katkılar beklediği mesajını vermişti.



Bu konuyu, dün Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’le konuştum. Çiçek, terörle mücadele konusunda ABD, Irak ve diğer müttefiklerden neler beklediğimizi somut örnekleriyle anlattı.





‘Bizden isteneni istiyoruz’



“Terör sorunu, sınır aşan ve birden çok ülkeyle ilişkili bir suç haline geldi. Bu ABD’de 11 Eylül saldırılarıyla da ortaya çıktı. Bugün bizim karşı karşıya olduğumuz PKK terörü de uluslararası bir nitelik taşıyor. Bir kere PKK, komşumuz olan Irak‘ta. Kuzey Irak’tan Türkiye’yi rahatsız ediyor. Ayrıca bunun bir de Avrupa ayağı var. Finansal faaliyetleri, adam toplama faaliyetleri de Avrupa ülkelerinde yürütülüyor. Bu durum bizim karşılaştığımız etnik terörün de uluslararası olduğunu, sadece etnik veya bölgesel terör diye görülemeyeceğini ortaya koyuyor. Şimdi 11 Eylül sonrasında ABD uluslararası terörle karşı karşıya olduğunu ve bunun mücadelesinin de uluslararası olması gerektiğini söyledi. Bu yönde çağrı yaptı. Diğer ülkelerden destek istedi. Türkiye bu desteği verdi, hâlâ da veriyor; Afganistan’da verdiğimiz gibi. 11 Eylül’de bizden istenen desteği bugün de biz istiyoruz, bekliyoruz. Bu uluslararası hukukun bize verdiği bir hak.”





Listeye almak yetmiyor



Çiçek, PKK’nın ABD ve AB tarafından terörist örgütler listesine alındığını anımsatarak, şöyle devam etti:



“Evet, PKK’yı terör listesine aldılar. Önce ABD aldı, teşekkür ediyoruz. Ama listeye almak yetmiyor. Veya acı bir olaydan sonra üzüntü ve kınama yayımlamak da yetmiyor. Terörle somut mücadele edilmesi gerekiyor. Tabiatıyla bizim uluslararası sözleşmelere dayanarak taleplerimiz, beklentilerimiz oluyor. Ama gereği yapılmıyor. Örneğin suçluların iadesi sözleşmesi var ama uygulanmıyor. Ayak takımı dışında suçluları iade etmiyorlar. Bunları sonra Kandil’de görüyorsunuz. Peki bunlar oraya nasıl gidiyor? Hangi hava sahasını, hangi havaalanını kullanıyorlar; oraya nasıl gidip nasıl dönüyorlar? Bunlar biliniyor.”





ROJ TV örneği



Çiçek, Danimarka’nın sürdürdüğü ROJ TV soruşturmasına da atıf yaparak şu eleştiride bulundu:

“ROJ TV’nin terör örgütünün propaganda desteğini sağlayan televizyon olduğu biliniyor. Kanıt istiyorlar. Kanıtları verdik. Zaten televizyonu 24 saat izleseler yeterli kanıtı da bulurlar. Ama 4 yıldır bu soruşturma sonuçlanmadı. Bizde bir dava 2 yılı bulduğu zaman hemen eleştiriyorlar. Kendileri 4 yıldır soruşturmayı tamamlamıyorlar.”





‘Bu nasıl NATO müttefikliği?’



Cemil Çiçek, NATO’da müttefikimiz olan ülkelerden beklentiyi değerlendirirken de şöyle konuştu:

“Bu konu yanlış anlaşıldı. Biz NATO’dan askeri güç falan istemiyoruz. Bizim beklediğimiz NATO müttefikliğine uyan bir tutum. PKK Avrupa’da; varlığı ve faaliyetleri ortada. Bu nasıl NATO müttefikliği ki, hemen hemen tamamı NATO üyesi olan Avrupa ülkeleri bizim taleplerimizi karşılamıyor. Keza ABD Irak’ta, Kuzey Irak’ta. İstihbarat paylaşımı dışında da yapabilecekleri çok şey var ama yapılmıyor. Biz müttefikimiz olan ülkelerin bu tutumunu artık sorgulama aşamasına geldik. Sorguluyoruz. Süper güç olarak herhalde istihbarat paylaşımı dışında yapabilecekleri şeyler vardır.”





‘Barzani’nin cevabı kaçamak’



Çiçek’e, Barzani’nin, “Koskoca Türkiye’nin 1 milyonluk ordusu baş edemiyor, ben nasıl yapayım?” dediğini anımsattığımda ise, yanıtı şu oldu:



“Barzani’nin sözleri kaçamak cevaptır. Yapabileceği çok şey var. Ankara’ya geldiğinde bunlar kendisine söylenmiştir.”





Listeler ve Mahmur



Çiçek, Kuzey Irak’taki PKK’lılarla ilgili listeleri verdiklerini de belirterek, şöyle devam etti:

“Biz Irak makamlarına Kandil de dahil Kuzey Irak’taki PKK’lıların listelerini verdik. PKK’nın Kuzey Irak’ta nerelerde olduğu belli. Keza Mahmur’un bir terör kampı haline geldiği biliniyor. Bu kampın kapatılmasını istedik. Görüşmeler yapılıyor ama bir sonuç yok. Biz artık müttefikliğin, komşuluğun gereğini görmek istiyoruz.”





