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Dünya

Ayak izi de parmak izi kadar "güvenilir" PARİS (A.A)

07 Eylül 2011 23:46

-Ayak izi de parmak izi kadar "güvenilir" PARİS (A.A) - 07.09.2011 - Ayak izinin, neredeyse parmak izi gibi kişiye özgü olduğu ve kimliği belirleyebileceği ortaya çıktı.  Japonya'daki Şinsu Üniversitesi'nden bilimadamları, çıplak ayakla yaklaşık 100 gönüllüden yürümelerini istedi. Üç boyutlu görüntüleme sistemi ve bilgisayar yardımıyla gönüllülerin topuk darbeleri, ayak ve ayak parmaklarının hareketi incelendi. Bilgisayar, ayak izlerinin hangi gönüllüye ait olduğunu yüzde 99,6 doğruluk payıyla saptadı. Araştırmaya imza atanlardan Todd Pataky, bunun laboratuvarda yapılan bir deney olduğunu ancak ilerde güvenlik kontrollerinde bu yöntemden de yararlanılabileceğini vurguladı. Todd Pataky, havaalanındaki denetimler ve binalara girişte, "ayak izinden" yaralanılabileceğini ifade etti.

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