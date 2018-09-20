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Ayak bileklerinde 850 gram esrar yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yolcu otobüsünde, ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı

20 Eylül 2018 13:14

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yolcu otobüsünde, ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram esrar ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden birinden Mersin\'e gelen otobüste şüphe çeken yolcunun üzerini aradı. İsmi açıklanmayan şüphelinin ayak bileklerine bant ile sardığı 850 gram toz esrar ele geçti. 
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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