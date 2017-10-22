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Ayağının üzerinden geçen otomobilin sürücüsünü bıçakladı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de otomobilin ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle tartıştığı sürücü 22 yaşındaki Durmuş Akın'ı bıçakla ağır yaralayan 33 yaşındaki Ali Değirmendere gözaltına alındı

22 Ekim 2017 17:38

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de otomobilin ayağının üzerinden geçmesi nedeniyle tartıştığı sürücü 22 yaşındaki Durmuş Akın\'ı bıçakla ağır yaralayan 33 yaşındaki Ali Değirmendere gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak\'ta meydana geldi. Durmuş Akın, otomobile giderken Ali Değirmendere\'nin sol ayağının üzerinden geçti. Olayda yaralanmayan Değirmendere ile Akın arasında bu nedenle tartışma çıktı. Durmuş Akın ile bir grup arkadaşı Ali Değirmendere\'yi dövdü. Ali Değirmendere de bıçakla Durmuş Akın\'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından yakalanan Ali Değirmendere de yapılan sorgu ardından adliyeye sevk edildi.

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