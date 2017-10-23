Ayağının üzerinden geçen otomobilin sürücüsünü bıçakladı (2)

BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ, ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir\'de Ali Değirmendere\'nin, bıçakla göğsünden yaradığı Durmuş Akın, tedaviye alındığı Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Değirmendere ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Ölen Durmuş Akın\'ın olayın meydana geldiği sokaktaki bir tostçu dükkanında çalıştığı, bir müşterisinin park halindeki otomobilini işyerinin önüne getirirken Ali Değirmendere\'nin ayağının üzerinden geçtiği belirtildi.

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