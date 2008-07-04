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Spor

Ayağının tozuyla

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı dünyaca ünlü İspanyol teknik adam Luis Aragones, İstanbul'a geldi.

04 Temmuz 2008 03:00

İspanya Milli Takımı ile EURO 2008'de şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Luis Aragones, Fenerbahçe Asbaşkanları Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu ile birlikte İstanbul'a geldi.

 

Atatürk Havaalanı'nda bir açıklama yapan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Benim için çok önemli bir dönem başlıyor. Bundan sonra her kulvarda başarı ve şampiyonluklar için çalışacağız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte beklentilerin olması çok doğal. İlk işimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ön eleme turunu geçmek olacak. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi'nde gelebileceğimiz en iyi yere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Luis Aragones'e havaalanında basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, bir grup Fenerbahçe taraftarı da tecrübeli teknik adama çiçek vererek tezahüratlarla destek oldular.

Görüntü almak isteyen kameramanlar ve foto muhabirleri eşliğinde zorlukla dış hatlar kapısına ilerleyen Aragones, terminalden çıktıktan sonra kendisi için bekleyen araca binerek konaklayacağı otele gitti.

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