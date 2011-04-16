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Ekonomi

AYAĞININ TOZU İLE WASHINGTON'DA  WASHINGTON (A.A)

16 Nisan 2011 13:36

-AYAĞININ TOZU İLE WASHINGTON'DA  WASHINGTON (A.A) - 16.04.2011 - Merkez Bankası Başkanlığına atanan, halen Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Erdem Başçı, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları çerçevesinde bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.  Başçı, ünlü yatırım bankası JP Morgan tarafından düzenlenen ''Türk Ekonomisi' konulu konferansta konuştu.  Basına kapalı düzenlenen konferansta Başçı, Türkiye'nin ekonomisi hakkında bilgi verdi.  Toplantıda, Türkiye'de büyümenin güçlü seyretmeye devam ettiğini belirten Başçı, çıktı açığının da daraldığını, ancak henüz kapanmadığını kaydetti. Başçı, hizmet sektörü fiyat artışlarının düşük düzeylerde gitmeyi sürdürdüğüne, kredi artış hızında ise Türkiye'nin önde gelen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.  Erdem Başçı, alınan tedbirlerin şu ana kadar beklenen etkileri gösterdiğini de anlattı. 

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