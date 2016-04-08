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"Dengemi kaybettim, kurşun şahsa isabet etti" savunması yapan polise 4 yıl 2 ay hapis!

'Dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen Cem Aygün davasında karar çıktı

08 Nisan 2016 13:42

Polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Cem Aygün'ün (24) öldürülmesiyle ilgili davada  "Havaya ateş ediyordum. Arazi eğimli olduğu için dengemi kaybettim ve kurşun şahsa isabet etti" savunması yapan sanık polis  Fatih Yılmaz'a "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 30 Ağustos 2012’de kimlik kontrolü yapıldığı sırada kaçan Aygün’ü kovalayan polis, şüphelinin apartman bahçesine atladığı sırada silahını ateşledi. İki kurşunun isabet ettiği Cem Aygün, yaşamını yitirdi.

Yargıtay'ın, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olmak" suçundan verilen 11 yıl 8 ay hapis cezasına dair hükmü bozmasının ardından dava dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görüldü. 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aygün ailesi ile ailenin ve sanığın avukatları katıldı.

 

Savunmadan 'kaza kurşunu' yorumu çıktı

 

Tarafların avukatlarının son beyanlarını aldıktan sonra heyet, sanık polise, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yılmaz, daha önce bir süre cezaevinde kaldığı için artık içeri girmeyecek. 

Aygün ailesinin avukatları, mahkemenin önceki kararında direnmesini talep ederken, mahkeme heyeti, sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Yargıtay'ın bozma ilamına uydu.

Bozma ilamında, "kusurunun ağırlığı nedeniyle taksirle ölüme neden olma suçundan, üst sınıra yaklaşmak suretiyle ceza tayini gözetilmeden, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan hüküm kurulması suretiyle suç vasfında yanılgıya düşüldüğü" kaydedilmişti.

 

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