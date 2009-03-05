Ayağı takılan baba bebeğini ezip öldürdü

Ayağı oyuncağa takılan İngiliz baba, yerde oynamakta olan 6 aylık oğlunun üstüne düştü ve bebeğin ölümüne yol açtı



6 aylık Leon Holder'ın ölümüyle ilgili açılan davaya katılan 20 yaşındaki baba Sam Barwick, duruşma boyunca ağladı



Babasının altında kalarak ezilen Leon'un ölümüne, kafatasındaki kırıklar ve beyninin onarılamaz şekilde zarar görmesinin yol açtığı açıklandı.



Baba, kaza anını, "Oyuncağın üstüne basmış olmalıyım, nasıl kalktığımı hatırlamıyorum, ama kalktığımda altımda kalan Leon'un gözleri kocaman açılmıştı" dedi.



Bebeğin annesi 19 yaşındaki Katie Holder da olayı anlatırken, kaza anında mutfakta olduğunu, erkek arkadaşının çığlıkları üstüne salona koştuğunu babayı yaralı oğlunu kucaklamış halde bulduğunu belirtti.



Bebeğe ilk olarak yan dairede oturan ve ilk yardım kursu aldığı bildirilen komşunun müdahale ettiği, onun uyarısıyla çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan bebeğin yaşatılamadığı bildirildi.



