Ayağı misinaya dolanan ördek kurtarıldı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da ayağı misinaya dolanan ördek, Cankur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinden geçen Seyhan Nehri içine yapılan fıskiyede bir ördeğin takıldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekibi, fıskiyenin bulunduğu yere kayıkla ulaştı. Ayağı misinaya dolandığı ve yaralandığı belirlenen ördek, Cankur görevlileri tarafından kurtarıldı. Kıyıya getirilen ördek, tedavisi yaptırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Kuş Cenneti\'ne götürüldü.



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