Ayağı kırılan futbolcuyu ‘bank’la taşıdılar

İstanbul Amatör Kümesi'nde dün (27 Aralık) oynanan Albayrakspor-Vefa maçında ayağı kırılan Albayrakspor'un kaptanı Lütfi Balcı, sahada ambulans, hatta sedye dahi bulunmadığı için soyunma odasından getirtilen bir bank ile saha dışına çıkarıldı. Talihsiz futbolcu, ambulansın 30 dakika sonra gelmesi nedeniyle üşümemesi için kamyonet tarzı bir aracın bagajında bekletildi.

Ali Kemal Demir'in Yerelfutbol.com'daki haberine haberine göre, Albayrak Sahasında Albayrakspor ile Vefa takımları arasında oynanan İstanbul Süper Amatör Lig maçının 76’ncı dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalan Balcı’nın sağ ayağı, kaval kemiğinden kırıldı. Talihsiz futbolcuya ilk müdahaleyi Albayrak Kulübü'nün masörü Salih Güntürk yaparken, statta sedye dahi olmaması maçı izleyenleri çileden çıkarttı.

Ambulans 30 dakika gelmedi

Soyunma odasından getirilen bank ile saha dışına taşınan futbolcu, ambulansın 30 dakika sonra gelmesi nedeniyle üşümemesi için kamyonet tarzı bir aracın bagajında bekletildi. Ardından da takım arkadaşların desteği sayesinde ambulansa taşındı. Karayolları Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan futbolcu, dün akşam saatlerinde ameliyat oldu.

1-2 statta tam teşekkülü ambulans var

Habere göre, amatör futbolun kanayan bir yarası olan sağlık konusunda farklı uygulamalar mevcut. Profesyonel maçlarda, Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında ve Akademi Ligi'nde ambulans ve sağlık personeli bulundurma görevi, ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda. Ancak amatör maçlarda bu konuda büyük boşluk var. İstanbul'da resmi maçların oynandığı 100'e yakın stat var. Ancak sadece 1-2 tanesinde tam teşekküllü ambulans bulunuyor. Bunlar da genelde yerel yönetimlerin yani belediyelerin katkısıyla oluyor.

Amatör liglerdeki bu düzensizlik ve ilgisizliğin ölümcül tehlikelere dahi yol açabileceği korkusu yaşanıyor. Ancak her hafta aynı sorun yaşanmasına rağmen, henüz bu konuya bir çözüm üretilmedi.



