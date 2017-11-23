Ayağı kırılan çoban için nefes kesen kurtarma operasyonu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi\'nde çoban Cebrail Özdemir (61), ayağındaki platin kırılınca soğuk ve yağışlı havada mahsur kaldı. Bağırarak sesini yakınlardaki zeytinlikte çalışanlara duyurabilen çoban için sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansın olay yerine ulaşamamasından dolayı ayağı kırılan çoban traktörle ambulansa taşındı. Bu arada, kurtarma çalışmaların katılan sağlık görevlilerinden biri yolda fenalaştı. Ambulansta müdahale edilen sağlık görevlisi daha sonra görevine devam etti.

Olay sabah saatlerinde Çakırlı Mahallesi’nde Mahmudiye yolu üzerinde bulunan Menteş Tepe Mevkii\'nde meydana geldi. Çakırlı Mahallesi’nde bir kişiye ait koyunları otlatmak için çamlık alanların yoğun olduğu Menteş Tepe Mevkii\'ne giden Cebrail Özdemir burada arazide yürürken ayağını burkarak düştü. Daha önce bacağında kırıktan dolayı platin bulunduğu belirlenen Cebrail Özdemir’in ayağı kırıldı.

BAĞIRARAK SESİNİ DUYURDU

Yerinden kıpırdayamayan Cebrail Özdemir bağırarak sesini yakınlarda zeytin toplayanlara duyurmaya çalıştı. Bir süre sonra zeytinlikte zeytin toplayan vatandaşlar sesin geldiği yere doğru gittiklerinde Cebrail Özdemir’i yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri arazinin engebeli olması nedeniyle Cebrail Özdemir’in bulunduğu alana ulaşamadı. Çakırlı Mahallesi\'nden çağrılan bir traktörün römorkuna binen sağlık ekipleri Cebrail Özdemir’e ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Battaniyeye sarılan Cebrail Özdemir traktör römorkuna konularak ambulansın bulunduğu alana taşındı.Traktör römorkundan ambulansa taşınan Cebrail Özdemir, daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özdemir’in bacağında bulunan platinin kırıldığı belirlenirken, hastanede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sırasında, ayağı kırık çoban traktörle taşınırken 112 Acil Sağlık Ekibindeki bir görevli de aniden fenalaştı. Ambulasta diğer sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen sağlık görevlisi bir süre dinlendikten sonra tekrar çalışmasına devam etti.



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