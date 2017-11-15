Aya Yorgi Rum Kilisesi, pazar günü kapılarını açıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Edirnekapı’daki tarihi Aya Yorgi Rum Kilisesi’nin restorasyonunu tamamladı. İki yıl süren kapsamlı çalışmaların ardından yaklaşık 4 milyon liralık maliyetle restorasyonu gerçekleştirilen tarihi ibadethanenin pazar günü, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’in katılacağı tören ile hizmete açılacağı belirtildi. Açılışa İstanbul Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos da katılarak Pazar ayini yapacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kapsamlı restorasyonu sayesinde yenilenen kilisenin yanı sıra projeye okul binası, papaz evi, bekçi evi, çan kulesi ve çeşmesi de dahil edildi.

Açılış öncesi Milliyet’e bilgi veren Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, mazbut vakıflar statüsündeki tarihi kiliseyi restore ederek yeniden ihya etmesi Rum cemaatini mutlu etti. Kilisenin mülkiyet ve kontrolü Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olacak. Din adamlarının seçimi ve görevleri ise Rum cemaatinin uhdesinde olacak. Kilise bünyesinde küçük bir papaz evi ile okul binası dediğimiz bir yapı da bulunuyor. Kilise ziyaretçisinin de yetişmesine olanak sağlayacak müzik enstitüsü kurmayı planlıyoruz” dedi.

İlk yerine Mimar Sinan külliye yaptı



Edirnekapı Aya Yorgi Rum Kilisesi, bugüne kadar ilginç serüvenler yaşadı.



İstanbul’un fethinden sonra kilisenin ilk yerine Mimar Sinan tarafından Mihrimah Sultan Külliyesi’nin yapılmasıyla söz konusu ibadethane şimdiki yerine taşındı. Aya Yorgi Kilisesi, 1730 yılında onarımdan geçirilirken, zaman içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle 13 Eylül 1836 tarihinde Mimar Hacı Nikolaos tarafından yeniden inşa edildi. Tarihi eser iki yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınarak yeniden ihya edildi.