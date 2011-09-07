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Dünya

Ay yüzeyinde insan izleri WASHINGTON (A.A)

07 Eylül 2011 00:58

-Ay yüzeyinde insan izleri WASHINGTON (A.A) - 06.09.2011 - Ay yörüngesinde gezinen NASA'ya ait bir robot uzay aracı tarafından çekilen fotoğraflar, Apollo uzay gemisi astronotlarının 40 yıl önceki Ay ziyaretlerinin izlerini çok net şekilde ortaya koydu. Astronotların 1969 ve 1972 yılları arasında Ay'a yaptıkları ziyaretler sırasında bıraktıkları çöpler, izler ve diğer insan yapımı nesneler ilk kez bir fotoğrafta bu kadar net görüntülendi. Ay yürüyüşleri sırasında bırakılan sırt çantaları, ayak izleri ve bir aracın tekerlek izleri bile fotoğraflarda çok açık olarak görülebiliyor. Fotoğrafların ay yüzeyinden yaklaşık 15 mil uzaklıktan çekildiği açıklandı.

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