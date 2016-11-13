Ay-yıldızlılardan ilk galibiyet

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu dördüncü maçında Türkiye, Kosova'yı ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk üç puanını elde etti.

Antalya Arena'da oynanan maçta kırmızı-beyazlıların gollerini 51. dakikada Burak Yılmaz ve 55. dakikada Volkan Şen kaydetti.

19. dakikada Türkiye adına Mehmet Topal ve 45+1'de Kosova adına Berisha'nın vuruşu direkten döndü.

Türk milliler bu sonuçla grupta puanını 5'e yükseltirken 1 puanda kalan Kosova sonunculukta yer aldı.

Goller ikinci yarıda geldi

Maça iyi ve etkili başlayan ay-yıldızlılar ilk dakikalardan itibaren gol arayışını sürdürdü. Türkiye'nin ataklarında Kosova kalecisi Ujkani başarılı olurken 19. dakikada Mehmet Topal'ın kafa vuruşu direkten döndü. Volkan Şen ve Hakan Çalhanoğlu'nun gol girişimlerinde kaleci gole izin vermezken ilk yarının son saniyelerinde bu kez Kosova adına Berisha'nın vuruşu direkte kaldı.

Ay-yıldızlılar aradığı gole ikinci yarının başlarında ulaştı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Yunus Mallı'nın pasında Burak Yılmaz dönerek yerden bir vuruş yaptı ve A millileri 51. dakikada 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rahatlayan Türkiye 4 dakika sonra farkı 2'ye yükseltti. Burak Yılmaz'ın aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu tamamlayan Volkan Şen 55. dakikada topu ağlara gönderirken milli formayla ilk golünü kaydetti. 2-0'dan sonra Kosova Rrahmani ve Berisha ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamazken Türkiye adına 67.dakikada Yunus Mallı'nın farkı 3'e yükseltme girişimi kaleciye takıldı. 90 dakika sonunda ay-yıldızlılar sahadan 2-0 galip ayırldı.

Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim uzun bir aradan sonra Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül'e ilk 11'de yer verirken, kaptanlık pazubandını da Arda Turan taktı. Bu futbolcuların yer almadığı 3 resmi maçta Mehmet Topal sahaya kaptan olarak çıkmıştı.

Hırvatistan liderliğini sürdürdü

I grubunun diğer mücadelesinde Hırvatistan, İzlanda'yı Brozovic'in (15./90+1) golleriyle 2-0 yenerek puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda 7 puanda kaldı. Gruptaki bir diğer mücadele Ukrayna ile Finlandiya arasında şu sıralarda oynanıyor.

Türkiye gruptaki 5. maçını 24 Mart 2017'de Finlandiya ile evinde oynayacak.

Bu akşam D grubunda oynanan maçlarda İrlanda Avusturya'yı deplasmanda 1-0 yenerken Gürcistan ile Moldova 1-1 berabere kaldı.

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DW/ UÇ