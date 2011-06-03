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Spor

AY YILDIZLILAR HAZIR BRÜKSEL (A.A)

03 Haziran 2011 01:19

-AY YILDIZLILAR HAZIR BRÜKSEL (A.A) - 02.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın deplasmanda Belçika ile önemli bir maça çıkacak (A) Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Guus Hiddink yönetimindeki ''Ay Yıldızlılar'' son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Roi Baudouin Stadı'nda gerçekleştirdi. Başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, millileri Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Özgener'e, başkan vekili Servet Yardımcı ve milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl da eşlik etti. -GÖKHAN GÖNÜL TAKIMLA ÇALIŞTI- Sakatlığı nedeniyle Hollanda'da yapılan bir haftalık kampı tedavi ve takımdan ayrı özel çalışmalarla geçiren Gökhan Gönül, bu akşam takımla ilk çalışmasına çıktı. Gökhan, basın mensuplarının antrenmanı izlediği bölümdeki ısınma çalışmalarında takımda yer aldı. Bu arada, antrenman öncesinde Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, saha kenarında Gökhan'ın yanına giderek, sakatlığının durumunu sordu. Teknik direktör Hiddink, futbolcular antrenmana hazırlık yaptığı sırada başkan Özgener'e sarılarak samimi görüntüler verdi. Öte yandan, Belçika-Türkiye maçı için Futbol Federasyonunun özel davetlisi olarak çok sayıda Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig kulübünün başkanı milli takıma destek vermek için Brüksel'e geldi.

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