Ay'a çarpması beklenen roket SpaceX'in değil, Çin'in çıktı

Astronomi uzmanları, hesaplamalarda hata olduğuğunu, mart başında Ay’a çarpması beklenen roketlerin SpaceX değil, Çin yapımı olduğunu açıkladı.
The Guardian’da yer alan habere göre, 4 Mart’ta Ay’ın yüzeyin çarpması beklenen roketin Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait olmadığı ortaya çıktı.
Astronomlar, roketin Çin Uzay Ajansı’na ait olduğunu söyledi.
Astronom Jonathan McDowell “Bu hata, derin uzay objelerinin düzgün takibinin eksikliğini ortaya koyuyor” dedi.
Nasa, roketin Ay’a çarpmasıyla oluşacak krateri incelemeye çalışacaklarını söylemişti.