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Ekonomi

Axel Springer Doğan Yayın Holding'in yüzde 29'unu alıyor

Axel Springer'den yapılan açıklamaya göre şirket, Doğan Yayın Holding'in yüzde 29 hissesini satın alıyor.

20 Kasım 2009 02:00

Axel Springer AG'den yapılan yazılı açıklamaya göre Şirket, Doğan Yayın Holding'in yüzde 29 hissesini satın alıyor.

Yapılan açıklamada Doğan Şirketler Grubu'nun, Doğan Yayın Holding'de 198 milyon TL tutarında sermaye artırımı yapacağı belirtildi.

Daha sonra Axel Springer Doğan Holding'den, artırılan sermayeyi 356.7 milyon TL (161 milyon euro) karşılığında alacak.

Yapılan bu anlaşma Doğan Holding ile Axel Springer'in Doğan Yayın'dan Axel Springer'in yüzde 9.1 pay almasına ilişkin Kasım 2008 tarihli anlaşmanın yerini alacak.

Doğan Yayın Holding'in yeni yönetim kurulu 10 üyeden oluşacak 5 üye Dogan Holding tarafından, 3 üye Axel Springer ve 2 üye diğer ortaklar tarafından belirlenecek.

Oluşturulacak 5 kişilik yönetim komitesinde ise Axel Springer'in 1 temsilcisi yer alacak. Anlaşmaya göre Doğan Yayın Holding, Doğan TV'nin sermayesini 385 milyon euro artıracak, şirketin borçları ciddi şekilde azaltılacak. Axel Springer'in Doğan TV'deki payı da yüzde 25'den yüzde 19.9'a indirilecek.
 

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