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Axel Spinger: Doğan TV'deki hisselerimizi elden çıkaracağız

Axel Springer'in 15 binden fazla çalışanı bulunuyor

23 Mart 2018 17:55

Avrupa'nın en büyük yayınevlerinden biri olan Axel Springer, Doğan TV'deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu.

2007 yılından bu yana Business İnsider haber sitesinin sahibi Axel Springer yayın kuruluşu, Doğan Grubu’nun yatırımcıları arasında yer alıyordu. Springer, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satış ve devri gerçekleşince Doğan TV’deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu.

Axel Springer’in yaptığı açıklamada “Şirketin şu anda Doğan TV Holding’de yüzde 7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır” denildi.

Grup, 2006 yılında Doğan TV’nin hisselerinin yüzde 25’ini 375 milyon Euro karşılığı satın almıştı. 2009 yılında ise Springer’in Doğan Yayın Holding’deki hisselerinin oranı yüzde 29’a çıkmıştı. Axel Springer CEO’su Mathias Doepfner, Türkiye’ye yeni yatırım yapmayacaklarını ve Doğan Medya’da kalan paylarını 2022’ye kadar kademeli olarak satacaklarını açıkladı.

Hürriyet, CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet gazetesini de bünyesinde bulunduran Doğan Holding geçtiğimiz günlerde satışını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Almanya’da Bild, B.Z., Die Welt gibi günlük gazeteleri çıkan Axel Springer’in 15 binden fazla çalışanı bulunuyor ve yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar 290 milyon Euro.

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