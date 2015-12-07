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Dünya

Avusturya'da bir çocuk Tuna nehrinde 100 bin Euro buldu

Eğer paranın gerçek sahibi bir yıl içinde ortaya çıkmazsa paranın tümü çocuğa teslim edilecek

07 Aralık 2015 23:46

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir çocuk Tuna Nehri'nde yaklaşık yüz bin Euro tutarında banknotlar buldu. Sahibi bir yıl içinde bulunamazsa tüm para çocuğun olacak. Avusturya polisi on binlerce euroluk banknotların nasıl Tuna Nehri'ne geldiğini araştırıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Avusturya polisinin yaptığı açıklamada, küçük çocuğun Tuna nehrinde bulduğu paraların meblağının 100 bin Euro olduğunu belirtildi. Bölgede herhangi bir suçun kayıtlara geçmediğini ifade eden polis, 500 ve 100'lük banknotlardan oluşan paranın başta sahte olduğunu düşünmüştü.

Olay cumartesi günü nehir kıyısından geçenlerin suda bir çocuğu görüp, intihar ettiğini düşünerek polisi aramasıyla ortaya çıktı. İsmi gizli tutulan çocuk sudaki paraları çıkarmak için nehre atlamış.

Avusturya'da bulunan parayı polisi teslim edenler meblağın yüzde 5-10'unu alabiliyorlar. Eğer paranın gerçek sahibi bir yıl içinde ortaya çıkmazsa paranın tümü çocuğa teslim edilecek.

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