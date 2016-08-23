Avusturya'yla diplomatik kriz: Türkiye büyükelçisini çekti

Avusturya ve Türkiye ararsındaki diplomatik gerilimin son günlerde tırmanmasının ardından Türkiye, Viyana Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı açıklarken "Avusturya, Avrupa'daki İslam düşmanlığının merkezi haline geldi" dedi.

Geçen hafta Viyana Havalimanı'nda Kronen Zeitung gazetesinin "Türkiye'de 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye izin verildiğini biliyor musunuz?" yazılı bir ilanı asılmış, Türkiye'nin tepkisi üzerine Avusturya Dışişleri Bakanlığı, basın özgürlüğüne vurgu yapmıştı.

Ardındansa bu hafta sonu Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yle Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinin ilerletilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Avusturya Savunma Bakanı Hans-Peter Doskozil ise Türkiye'deki yönetimi 'diktatörlük' olarak tanımlamış ve "Böyle bir ülkenin AB'de yeri olamaz" demişti.